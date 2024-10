Así fue la mediática boda de José María Almoguera y Paola Olmedo

Todos los detalles de la boda quedaron guardados en secreto y bajo llave por temor a que la exclusiva en 'Lecturas' no saliera adelante. No se podía difundir ni el más mínimo detalle, así que celebraron una boda totalmente blindada. José María Almoguera y Paola Olmedo se dieron el 'sí, quiero' en un romántico enlace que se celebró en la primavera de 2022 , y el lugar elegido fue una finca de Torrejón de Velasco, un pueblo situado al sur de Madrid. Al enlace acudió la familia de los novios, amigos y compañeros de profesión, aunque acceder a ellos fue prácticamente imposible ya que había un enorme despliegue de seguridad que pretendía garantizar la privacidad de la boda y la vigencia de la exclusiva.

Esta boda supuso para las Campos un motivo de reunión, antes que de celebración. En el momento en el que se celebró la boda, los miembros del clan navegaban en un mar lleno de disputas y enfrentamientos mediáticos que los distanciaba cada vez más unos de los otros, hasta que este enlace ofreció algunas imágenes que quedarán para el recuerdo. Con la publicación de la exclusiva, el público pudo ver como la novia se arreglaba en presencia de su suegra y cómo ambas se apoyaban mutuamente. La pareja posaba radiantes y rebosantes de felicidad en las fotos de su enlace matrimonial al que no le faltó ni un detalle. Pero dos años más tarde, la relación entre la pareja y con las Campos fue muy distinta.

José María Almoguera y Paola Olmedo se convirtieron en padres de su primer hijo común y la noticia dinamitó por completo a la familia. Si en el fondo cada miembro de la familia tenía cosas que recriminarle al de al lado, la venta de la exclusiva del embarazo de Paola que convertía a Carmen Borrego en abuela supuso una ruptura total. José María decidió sentarse en el plató de 'De Viernes' y contar su versión de los hechos ya que según él, su madre no estaba contando la verdad en televisión. Según José María, la ruptura con su madre no procede porque "ella haya contado en una revista que va a ser abuela y no le haya dado los 3.000 euros que le corresponden, sino porque se sintió dolido y menospreciado desde antes de esos hechos".