Carla Barber preocupa al aparecer con la nariz completamente vendada: "No os lo creeríais"

Eso sí, la exconcursante de 'Supervivientes' no ha parado su agenda de trabajo por este problema y, sin apenas dormir , ha aparecido así ante sus seguidores. Carla Barber no ha dado muchas explicaciones al respecto y ha dejado entender que esto se debe a un accidente doméstico motivado por una situación algo peculiar . "Una cosita ayer que no os voy a contar porque no os lo creeríais , pero mi nariz está bien".

"El médico me ha mandado corticoides para que no se me inflamara y me ha puesto esta especie de tiritas, que son blanditas, pero retienen para que la nariz no se me hinche. Bueno, el corticoides me ha dado unas taquicardias y no me ha dejado dormir. He dormido como dos horas hoy. ¡Qué locura!", ha confesado la influencer sobre cómo han sido estas primeras horas tras su percance.