Claudia Martínez habla de sus planes de tener hijos con Mario González: "Mi madre me tuvo con esa edad"

No es una cuestión que parezca inmediata por las últimas explicaciones que ha dado la influencer. Estas las ha dado a través de sus stories de Instagram tras encontrarse de nuevo con una de las preguntas que más le hacen. Sin embargo, la exconcursante de 'Supervivientes' ha dado en esta ocasión su contestación más contundente hasta la fecha .

Claudia Martínez ha empezado diciendo que tener hijos junto a Mario González es algo que le haría mucha ilusión, pero tal como se encuentra en la actualidad es algo que ahora mismo "ve un poco lejano", aunque ha dado unos matices al respecto. "Siempre había dicho que quería serlo a los 28 porque mi madre me tuvo a esa edad , pero a día de hoy veo todo ha cambiado muchísimo, que es otra época y que no pasa nada por tenerlos más adelante", ha admitido de su cambio de planes.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha abierto más que nunca a partir de esta pregunta que muchas veces le han hecho, pero para la que ahora ha querido ser especialmente clara . "Sinceramente yo no me veo mucho con un bebé ya".

En su caso no quiere sentir presión ni que se la juzgue por este cambio de decisión. Claudia Martínez ha expuesto cómo es su situación de ahora y el por qué no se ve siendo madre ahora, aunque sí en un futuro próximo junto a Mario González. "Soy una persona súper independiente, que entro y salgo cuando quiero y el día que demos el paso quiero dar el 100% de mí ", ha admitido.

Siguiendo esta línea de confesarse, la exconcursante de 'Supervivientes' ha puesto como ejemplo que no tiene actualmente mascotas en Madrid porque sabe que no es un buen momento. La influencer pasa mucho tiempo fuera y un animal requiere compañía y mucha responsabilidad. Un símil para entender su situación y el por qué ahora mismo no se ve con un bebé en su vida. La forma contundente con la que ha respondido a sus seguidores a la pregunta que más le hacen.