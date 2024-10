Manu Lombardo explica el acuerdo al que ha llegado con Susana Megan por la custodia de su perro

Manu Lombardo se ha sincerado con sus seguidores y ha hablado de un tema del que hasta ahora no se había pronunciado. Tras dar la inesperada noticia de su ruptura con Susana Megan después de casi nueve años juntos , muchos pensaron en cómo harían a partir de ahora sus vidas separadas. Y es que el extronista de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ' y la que fuera su pretendienta tenían una mascota en común: su perro Teddy . Ahora Manu ha explicado el acuerdo al que ha llegado con ella por su bien y el de su fiel amigo.

¿Cómo han gestionado la custodia de su mascota? ¿Tienen a Teddy compartido? "Por supuesto que sí", ha avanzado Manu lo primero en su explicación, aunque ha querido hacer unos matices de por qué últimamente no ha compartido fotografías junto a su perro. "Ahora por mi situación no puedo tenerlo conmigo, en cuanto eso cambie, iré a buscarlo y me lo quedaré una temporada".