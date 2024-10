Susana Molina, entre lágrimas, a pocos meses de su boda: "Si vuelves, sé que voy a perdonarte"

Susana Molina rompe a llorar al recordar una dolorosa parte de su vida

La ganadora de 'Gran Hermano' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha emocionado con la última canción de Salma

Susana Molina reaparece entre lágrimas a pocos meses de su boda con Guille Valle, su prometido. La ganadora de 'Gran Hermano' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha podido evitar emocionarse escuchando una canción, cuya interpretación ha terminado rompiéndole el corazón.

"Necesito que escuchéis esta canción y que me digáis qué interpretáis, porque a mí me rompe el corazón y necesito saber si opináis como yo", dice tras compartir una imagen con sus seguidores en la que se puede ver a la murciana con los ojos rojos y llenos de lágrimas.

Escuchando la letra de la canción, es probable que muchos de sus seguidores hayan pensado de manera inevitable en su traumática y mediática ruptura con Gonzalo Montoya en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'. No obstante, al menos por ahora, Susana Molina no ha querido hablar de la interpretación que ella misma da a este descorazonador single, que relata una dolorosa historia de abandono, soledad y perdón.

"Te he llorao' tantas noches que me he desgastao' / He pensado tanto tiempo en qué te he fallao' / Pido al cielo que te sientas como un condenao' / Pido al cielo que ahora cuide lo que no has cuidao", comienza Salma en los primeros versos de esta canción, Sangre de Cobarde, su último lanzamiento. "No me estoy creyendo tu perdón, se ha quedado grabado en mi memoria / "He sufrido tanto que ni sé si es de oro de espinas esta corona".

"A mi suerte me dejaste, entre penas y soleares / Y me mata que si vuelves, sé que voy a perdonarte / A mi suerte me dejaste, tengo sangre de cobarde / Y me mata que si vuelves, sé que voy a perdonarte", se escucha en el estribillo. "No me quiero castigar por no haberte sanao' / No me vuelvo a cuestionar buscando tu aprobao' / Ningún día de mi vida te he necesitao' / Y es que to' lo que ahora tengo yo me lo he ganao", en una de las estrofas.

Salma Oumbarek Diaz, conocida por haber participado en la última edición de Operación Triunfo escribió esta canción en cuya letra narra su desgarradora historia. La artista no habla de una ruptura sentimental, sino del abandono de su padre y del dolor que supuso crecer con la ausencia paternal.

Relaciones tóxicas, experiencias personales... la propia Salma reconoce que las interpretaciones que sus oyentes han dado a este significativo e importante tema cargado de peso emocional han sido muchas y muy variadas.

Susana Molina no ha explicado a qué momento o situación de su vida le evoca Sangre de cobarde. La murciana es muy celosa de su vida privada y, aunque a través de sus redes sociales comparta mucho de lo que ocurre en ella, gran parte de su intimidad continúa siendo un auténtico misterio para sus seguidores.

Sobre su vida familiar poco se sabe. De hecho, aunque jamás ha hablado de su relación con su padre, a ella también podría estar recordándole a él. Esta realidad, teniendo en cuenta que dentro de poco contraerá matrimonio rodeada de familiares y amigos, y que normalmente es el padre de la novia el que camina con ella hacia el altar, podría ser la causa de las lágrimas de Susana.