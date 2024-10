Pedro Piqueras cuenta a qué se dedica tras abandonar la televisión: "Estoy encantado"

Pero Pedro Piqueras también ha hablado de su vida privada, de cómo están siendo sus días desde que tomó la decisión de jubilarse y dejar de presentar los informativos de Telecinco . El periodista ha explicado que está "pasándolo bien, haciendo cosillas y escribiendo" y, realmente, no ha dejado de trabajar. Pedro está de colaborador en un programa de radio Nacional y se siente "encantado". "No me despego del periodismo" , ha dicho emocionado. Su decisión fue renunciar a la pantalla porque llevaba muchos años haciéndolo y muchas horas trabajando en la tarde y dejando de tener tiempo para su vida social y personal. Sin embargo, estos días que hay tanta actualidad informativa por el caso de la guerra de Israel y Gaza, Piqueras sí que siente que le gustaría "estar ahí".

Los compañeros de Europa Press también han querido preguntarle por los famosos audios entre Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I que ahora han salido a la luz. "Sí, me lo imaginaba, cómo no. Cuando no sabía que había esos audios no sabía que había nada de eso, pero ahora sí", ha comenzado diciendo. "A nivel informativo es interesante porque me gustaría saber qué pasaba en España en esos momentos, pero es intromisión en la vida privada del a gente. Y que lo haga el hijo me parece horrible. No disfruto con estas cosas, me gustaría un país más alegre y más honesto", han sido sus palabras.