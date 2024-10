Rodri Fuertes desvela la decisión que ha tomado influenciado por Nagore Robles

El exnovio de Adara Molinero es una de las más de un millón de personas que siguen en Instagram a la que fuera la asesora del amor más célebre de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que ahora ya no da consejos acerca de relaciones en un plató de televisión, sino que comparte sus mejores trucos de lifestyle en sus stories de Instagram .

Ahí ha sido donde ha revelado que ha dejado de utilizar el móvil nada más despertarse. El exnovio de Bea Retamal ha visto este story y ha decidido hacer lo mismo y no coger su teléfono en los primeros minutos del día, algo que recomiendan muchos médicos y expertos en higiene del sueño , que añaden también el consejo de no utilizarlo antes de ir a dormir.

"Lo he probado estos días y no lo pienso dejar", ha revelado el influencer tras haberlo puesto en práctica por consejo de la vasca. La razón por la que hay tantos profesionales que apoyan este hábito de dejar de utilizar el móvil en los primeros minutos del día es porque el cerebro, al despertar, arrastra la inercia del sueño y no es capaz de interpretar toda la información que ofrece la pantalla.