Adara Molinero estalla contra Álex Ghita y cuenta la verdad del embarazo: "Esto nunca lo he contado"

"Yo creo que hemos tenido una conexión que muy poca gente llega a tener, pero al final el amor no vive solo de conexión. Es más, este año ella no paraba de insistirme de tener un hijo conmigo ", destapaba el profesional del deporte frente a los medios. Adara Molinero, al ver estas declaraciones, ha estallado en sus redes sociales, contando la verdad de cómo ella ha vivido todo esto .

Según cuenta, era algo recíproco. "El tema del hijo, también lo quería él, ¿vale? Me tocaba la tripa, me decía: 'sueño con cuando lo tengas dentro'. No me dejes zumbada, chaval. Qué me tocabas la tripa, qué acabaste varias veces dentro. ¿Quién estaba desesperada? ¿Tú o yo?", ha sacado a la luz la que fuera finalista de 'Supervivientes 2023', que ha desvelado que Álex Ghita tuvo intenciones reales de dejarle embarazada, no tomando medidas en sus relaciones en algunas ocasiones.