Lo que han podido comprobar con el paso de los días es que el piso en el que se han instalado junto a sus perritas "no es el adecuado" para ellos. El motivo principal que ha desencadenado este malestar entre ellos es por la luz del inmueble. Esta no es suficiente y a lo largo del día es escasa. Algo que afecta no solo a nivel laboral a la exparticipante de 'LIDLT', sino también ya a nivel personal .

Marina García tiene claro que quiere seguir en Madrid, pero no en este inmueble. "Teníamos que venir, conocer y darnos cuenta de que este piso no es el adecuado. No será ni la primera ni la última...", ha anunciado con cierto pesar por lo que se esperaba y no ha terminado siendo.