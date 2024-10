El exconcursante de 'Supervivientes 2023' ha hecho públicos sus mensajes con el entrenador personal

La ganadora de 'GH VIP' ha desvelado que Jonan Wiergo quiso tener relaciones con su pareja y no se lo contó

El televisivo ha sacado a la luz su conversación íntegra con Adara Molinero para demostrar su inocencia

Jonan Wiergo ha sacado a la luz sus mensajes con Jonan Wiergo tras el estallido de Adara Molinero. La que fuera ganadora de 'GH VIP' ha acusado al influencer de haberse intercambiado mensajes subidos de tono con su exnovio y de jamás haberle contado la verdad. Para defenderse, el que fuera concursante de 'Supervivientes 2023' ha hecho públicos sus mensajes privados con el entrenador personal y su conversación íntegra con la influencer.

Lo que cuenta la que fuera concursante de 'Gran Hermano' es que cuando empezó su relación con Álex Ghita y se lo contó al que, en ese momento, era su amigo íntimo, no le contó que se había mensajeado con él. Y mucho menos que los mensajes eran subidos de tono. De ahí que su decepción fuese monumental cuando descubrió el chat entre ellos.

Según cuenta la influencer, el amigo de Dulceida quería mantener relaciones íntimas con su pareja. Lo que Jonan cuenta es que eran conversaciones de "un gay con un hetero que mariconeó de cachondo" en las que no había nada de malo. Para no dejar lugar a dudas, el que fuera defensor de Adara durante su paso por 'Supervivientes All Stars' ha hecho públicos los mensajes privados que intercambió en 2020 con Álex Ghita a través de Instagram.

Unas capturas de pantalla en las que se puede ver cómo el entrenador personal le dice: "¿vas a ir solo?" y él le responde: "contigo". Además de eso, tan solo un intercambio de emoticonos y poco más. Pero ambos hacen alusión a una conversación de 2018 en la que el exconcursante de 'Supervivientes' le habría hecho alguna "proposición indecente" al ex de Molinero. Pero lo que Jonan Wiergo sí ha compartido de forma íntegra ha sido su conversación con Adara Molinero, en la que le pide explicaciones por romper su amistad de forma inesperada.

La conversación íntegra de Adara Molinero y Jonan Wiergo

"Estábamos de cachondeo y que hace seis años de esas conversaciones. Que hemos estado en plató juntos, cuando fuimos a recibirte después de 'Supervivientes All Stars', y que tenemos mood de colegas... No sé a qué viene liarla por esto. ¿Tiene los santos coj*nes de decirte que le quería hacer una m*mada después de verme en plató e ir de amigo? ¿Qué es lo que pretende? ¿Te ha enseñado todas las conversaciones o solo lo que le ha interesado a él? No me quiero ni imaginar con todas las tías que ha tonteado en estos dos años...", le dice Jonan a Adara en esta conversación por Whatsapp.

"Te absorven los tíos y te hacen un lavado de cabeza. Tu novio no me importa. Tú eras mi amiga y la que se va a arrepentir el día que lo dejéis, lo tengo clarísimo. Era tan fácil como preguntarme. Hace tres semanas me estabas diciendo que te buscase un entrenador buenorro para ponerlo celoso y me vienes con estas como si yo fuese tu enemigo, cuando te he defendido a capa y a espada. Sin necesidad, solo por amistad, yendo a plató desde otra ciudad, sin cobrar un duro...", le recuerda él, que era su defensor durante su etapa en 'Supervivientes All Stars'.

Adara Molinero revela que daba pescado a Jonan en 'Supervivientes'

Pero la reacción de Adara Molinero al ver que su examigo hacía públicos su conversación y los mensajes con Álex Ghita no se ha hecho esperar. A través de X (la antigua Twitter), la madre de Martín, su hijo en común con Hugo Sierra, ha sacado a la luz un episodio que vivió con Jonan Wiergo durante su paso juntos por 'Supervivientes' y que se desconocía hasta la fecha. El amigo de Dulceida se convirtió en el primer concursante vegano de la historia y aguantó 119 días en el reality. Sin embargo, la it-girl ha revelado ahora que ella "le daba pescado detrás de cámaras".