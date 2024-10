Cristina Porta sale en defensa de Adara Molinero y se enzarza con Álex Ghita: "Deja de hacer el ridículo"

La periodista da la cara por la ganadora de 'GH VIP' tras las declaraciones de su exnovio

Cristina Porta y Álex Ghita se enzarzan en redes y se dedican duros ataques: "No eres nadie"

El entrenador nos enseña en exclusiva las conversaciones con Jonan Wiergo que enfadaron a Adara Molinero

La entrevista exclusiva que ha concedido Álex Ghita para OUTDOOR ha estado generando todo tipo de reacciones. La primera fue la de Rodri Fuertes, que emitió un comunicado respondiéndole. Pero han sido muchos los rostros conocidos que han opinado sobre sus declaraciones. Ahora ha sido Cristina Porta, que ha tenido una inesperada reacción al salir en defensa de Adara Molinero. La ganadora de 'GH VIP', tras leer su mensaje, le ha respondido en público para agradecerle el gesto.

La relación de Cristina Porta y Adara Molinero ha estado repleta de idas y venidas. Se conocieron en 'Secret Story: la casa de los secretos'. Y su historia, con Miguel Frigenti de por medio, hubo un sinfín de rencillas que las terminó enfrentando hasta convertirlas en enemigas. Una enemistad que solucionaban de forma inesperada al publicar una foto juntas hace justamente un año, durante la entrega de premios GenZ Awards.

"Firmamos la paz", escribía la periodista por aquel entonces. Y vaya si era cierto. Ahora, tras la entrevista en exclusiva que Álex Ghita ha concedido para este medio, Cristina Porta no ha dudado en sacar la cara por Adara Molinero. Lo ha hecho a través de X (la antigua Twitter), donde ha dejado claro su descontento con la actitud del entrenador personal, a quien "conoce desde hace algunos años" y a quien ahora ha decidido dejar de seguir.

Para la colaboradora, lo que ha hecho el preparador físico "es muy triste" y por eso se posiciona claramente en el lado de su amiga. "Le conozco desde hace muchos años y le acabo de dejar de seguir. Es muy triste que una persona que ha sido importante en tu vida te venda así por un poquito de fama. Si uno quiere ser famoso, ok, 'work for it' (trabaja para ello), pero prueba a hacerlo sin colgarte de una mujer que te quiso", le echa en cara la periodista deportiva a Álex Ghita a través de esta red social.

Una reacción que ha sido inesperada para muchos. Incluida la propia Adara Molinero, que le ha agradecido el gesto respondiéndole públicamente: "Muchísimas gracias, Cristina". Y un corazón. "No me des las gracias. Solo me pongo en tu lugar", le responde de nuevo la catalana.

El ex de Adara Molinero y Cristina Porta se enzarzan

Pero, tras este momento de sororidad, Álex Ghita le ha dedicado a la periodista una carta en forma de respuesta. "Querida Cristina, muy valiente por tu parte decir que me conoces desde hace muchos años cuando no nos hemos visto nunca", se extraña el preparador físico.

Muy valiente decir que no me conoces cuando no nos hemos visto nunca

"Es probable que me sigas desde hace tiempo, pero poco te ha interesado conocer cómo soy realmente. Por suerte, llevo muchos años 'working for it' y no necesito colgarme de nadie para vivir. A ver cuándo empiezas tú. Suerte", zanja el entrenador de las estrellas, que ha obtenido la respuesta de vuelta de la exconcursante de 'Secret Story'.

"Uy, qué memoria. Te hice una entrevista en cuando entrenabas a unos niños y estuvimos hablando el otro día en la fiesta de 'Supervivientes'. A mí también me insistías para entrenar", le recuerda. Y ya, para terminar, Cristina Porta le dice en tono de humor que "se alegra" de que por fin "reconozca" que está "trabajando en su intento de ser famoso". "Mi consejo es que dejes de hacer el ridículo", zanja ella.