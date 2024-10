Fernando Marcos, novio de Mayte Zaldívar da una mala noticia: "Necesito ánimos"

Fernando Marcos está acostumbrando a sus seguidores a compartir reflexiones íntimas y relacionadas con su actual situación personal . El novio de Mayte Zaldívar ha repetido en varias ocasiones que este no es un buen momento, pero que él es de los de levantarse y de seguir tirando del carro. Sin desanimarse por las malas noticias , aunque ahora se ha llevado un disgusto por algo que le ha pasado y que ha publicado en su perfil oficial de Instagram.

Un hecho que le entristece y que le ha provocado mucha rabia. "Jodido de verdad" , son las palabras que el exconcursante de 'Supervivientes' ha utilizado para explicar el maremágnum de sentimientos que tiene y por los que no puede evitar sentir impotencia ante este contratiempo.

"Hoy me han robado el móvil", ha contado el novio de Mayte Zaldívar que, si hasta ahora había estado en silencio acompañando a su novia, ha decidido ahora hacer un diario de lo que va viviendo todos los días . Tras la muerte de Julián Muñoz , el exconcursante de 'Supervivientes' se está mostrando tal cual se siente y esto está siendo muy bien recibido por sus seguidores.

A consecuencia de quedarse sin móvil, Fernando Marcos ha vivido una situación caótica en su trabajo. " Mi oficina 100% a la mierda , ya os podéis imaginar...Hoy necesito ánimos porque no ha sido mi mejor día, pero sé que resurgiré", ha manifestado. Un apoyo que ha visto reflejado en numerosos comentarios nada más dar esta mala noticia.

"La fuerza te acompaña", "ánimo", "peores plazas has toreado", "otro reto que superarás seguro", "mucho chorizo y no de cantimpalo, ánimo", son solo un ejemplo de los comentarios que han servido para reconfortar al exconcursante de 'Supervivientes'. Este a cambio no ha querido perder su costumbre y ha dejado su clásica reflexión del día.