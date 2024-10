En su perfil público, Icardi ha aprovechado uno de los mensajes que ha recibido de parte de uno de sus seguidores en el que este afirmaba que “al final lo demostró, puede seguir con su vida y trabajando si no funciona su canción”. Aunque ella ha tratado el comentario como “bueno”, lo ha usado para “aclarar” su objetivo real en el mundo de la canción: “A las personas que han creído que por empezar mi camino en la música, mis expectativas eran hacerme viral y millonaria con una canción … siento decirles que están equivocados ”, ha comenzado señalando.

De hecho, hace unos días compartió una frase que ha querido rescatar y en la que sentenciaba la importancia de “disfrutar lo que se está haciendo y el proceso sin esperar un resultado”: “Creo que ese pensamiento que tiene la mayoría de las personas es el que les lleva a la frustración, y a abandonar todo por sentir que no vale la pena”, ha explicado. Un sentimiento que ella misma ha vivido en primera persona y que le ha llevado en algunas ocasiones a no luchar por sus deseos: “Yo antes era así y no intentaba cosas por miedo al fracaso, cuando en realidad esos aprendizajes a los que llamamos fracasos son los que nos posicionan en un lugar mejor con el tiempo”, ha reflexionado.