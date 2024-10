Aurah Ruiz le manda un mensaje público a Jesé Rodríguez, que se ha mudado a Malasia

Tras un año en el que no ha tenido equipo pero en el que no ha dejado de entrenar con la esperanza de que surgiera una nueva oportunidad profesional, Jesé Rodríguez ha decidido hacer las maletas y abandonar su querida isla para establecerse en Malasia, donde ha encontrado un club que está encantado de tenerlo entre sus filas. Su mujer, la exconcursante de 'Supervivientes' Aurah Ruiz, no le ha acompañado esta vez y se ha quedado en Las Palmas de Gran Canaria con el hijo que tienen en común, Nyan.