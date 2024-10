Fani Carbajo está viviendo unas semanas mágicas porque por primera vez se siente acompañada en la aventura de la maternidad. Su novio, Fran Benito, es para la exparticipante de ' La isla de las tentaciones ', el mejor compañero de vida y el padre perfecto para su bebé, Victoria. En su primer embarazo y en su estreno como madre hace 17 años cuando llegó al mundo su primogénito, Emilio, no recibió el apoyo de su exnovio , con el que actualmente no tiene relación.

Sus seguidores conocen bien esta historia porque la exconcursante de 'Supervivientes' la ha compartido varias veces en su canal de mtmad para explicar y contextualizar situaciones de su presente, como cuando hace unos meses contó que, pese a que su ex no le había pasado en quince años la pensión, no le impidió a su hijo comenzar a quedar con él cuando, por decisión propia, quiso saber más de su padre hace un año y medio.