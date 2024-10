" Andan diciendo por ahí, por TikTok, que he perdido la vida en el accidente, no es verdad , estoy aquí, vivo, ¡hasta han dicho que ya se ha celebrado mi entierro y es mentira! Si mis familiares ven estos vídeos lo pasan mal", ha comenzado diciendo Kiki en este directo que ha compartido también como publicación en Instagram para que todo el mundo sepa cuál es su estado: está recuperándose "poco a poco" y tiene lesiones en el cuello - de hecho, lleva collarín - y la espalda, además de tener un hombro "hecho polvo".

Estas lesiones son fruto del "grave accidente" que sufrió la semana pasada en Palma. " Yo no tuve la culpa, yo iba muy despacio porque acababa de salir del banco y una persona , si se le puede llamar persona, que triplicaba la tasa de alcoholemia y de droga , iba a 80 o a 90 en una zona de 40 y se saltó un semáforo , me quedé inconsciente y el coche siniestro, aunque el coche es lo de menos, le doy gracias a Dios porque estoy vivo", ha explicado.

Kiki ha repetido en muchas ocasiones lo agradecido que está con Dios por continuar con vida porque su estado cuando llegó al hospital tras el accidente era muy delicado: "Un médico me dijo que no entendía cómo seguía vivo. Mi respuesta fue la siguiente: 'Doctor, el mismo Dios que te da la capacidad para operar, es el mismo Dios que me cuidó del accidente'".