El que fuera concursante de la última edición de 'GH VIP' no entiende la postura de Ángel Cristo . Él, que ha perdido a su madre, sabe lo doloroso que es salir adelante tras su dolorosa marcha. Por eso, ante los micrófonos de Europa Press, el cantante ha decidido dirigirse directamente al hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo con un dardo envenenado que ha lanzado de forma clara y concisa.

En plena promoción de su nueva música, que le lleva directo a México a presentar su nueva canción, 'La noche está buena', Zeus Montiel se ha convertido en noticia por las palabras que le ha dedicado a Ángel Cristo: "Cuando una madre o un padre faltan, uno se da cuenta de muchas cosas, yo respeto a cada uno, que cada uno haga con su vida lo que quiera, yo no me meto en estas cosas, pero simplemente decir que una madre se echa en falta cuando no está".