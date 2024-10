Alexia Rivas destapa qué piensa Omar Sánchez de Anabel Pantoja tras su último desencuentro

Ambos estaban invitados al desfile en calidad de influencers y se cruzaron en un momento, en el que, aunque parecía que él intentaba establecer contacto visual, l a prima de Isa Pantoja evitó mirarle y, al pasar por su lado, alzó la voz para decirle a su amiga que estaba "ilusionada" por haber acudido a ese desfile. Tras ese tenso momento, el exconcursante de 'Pesadilla en El Paraíso' confirmó lo evidente, que es no tenían ningún tipo de relación , pero abrió la puerta a una posible reconciliación .

Es verdad que no acabaron en buenos términos

"Por lo que tengo entendido no tiene mal concepto de ella. Creo que mutuamente cada uno ha pasado página. Aunque es verdad que no acabaron en buenos términos no creo que ninguno tenga una mala percepción del otro", ha comentado la colaboradora de 'Fiesta', que considera que su amigo está "bien", "tranquilo" y centrado en sus proyectos profesionales tras su también mediática ruptura con Marina Ruiz.