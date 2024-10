"Yo he vivido siempre en la zona de Cádiz y he estado veraneando en Medina Sidonia, pero en El Puerto de Santa María no había estado nunca hasta hace seis años, que estaba con el padre de mi hijo, con mi expareja, y decidimos mudarnos aquí tanto por la cercanía con su familia como con la mía", ha explicado Isa en el podcast 'Con Calleja', recordando así que se marchó de Madrid para instalarse con Alberto Isla y su niño en esta localidad que está próxima a Cantora, la finca en la que vivía su madre, Isabel Pantoja , con la que en ese momento sí tenía relación.

"Decidimos matricular a mi hijo en un cole de aquí y le iba súper bien. Y fíjate que, a pesar de ya no tener esa relación con mi expareja, decido quedarme aquí por mi hijo en un principio y luego por mí, porque me ha gustado tanto que me he terminado comprando una casa aquí con mi marido", añadía la influencer, que ha recordado que rompió con su ex cuando llevaba solo dos meses en El Puerto, pero que ya le llamaba la atención su tranquilidad y eso la atrapó: "No me siento tan perseguida como en Madrid, aquí nunca he tenido ningún problema con la prensa y no estoy tan agobiada".