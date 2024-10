Paola Olmedo, exmujer de José María Almoguera, aclara si tiene nuevo novio: "Estoy muy bien"

La periodista Silvia Taulés contó ayer en 'Fiesta' que Paola Olmedo había encontrado de nuevo el amor tras su divorcio del padre de su hijo pequeño, José María Almoguera. La colaboradora hizo hincapié en que esta información era cierta y que la empresaria habría pasado varias semanas conociendo a este chico, con el que incluso se fue de vacaciones a Ibiza en septiembre: "Le llama 'cari' y se fueron de escapada a solas [...] Tenía esa ilusión, pero ahora lo niega".

"No os puedo decir si sigue o no", apuntaba la periodista, dejando así en el aire si la que fuera nuera de Carmen Borrego tiene pareja o si ese supuesto romance es cosa del pasado: "Ella lo niega todo, pero os aseguro que estuvo en Ibiza con esta persona y no era de amigo. Ella habla muy así, dice 'cari', pero en este caso no es amigo". Al encontrar a las cámaras de 'Europa Press' a las puertas de su negocio un día después, Paola ha querido aclarar si es cierto que tiene novio.

"Han comentado que tienes una nueva ilusión, un chico hasta ahora solo conocido como 'cari'", le ha comentado la reportera, ante lo que la ex del primo de Alejandra Rubio ha comenzado a reírse, alegando que le entra la risa cuando le dicen cosas así porque su "cari" es una de sus mejores amigas. "Pero, ¿tienes ganas de enamorarte?", preguntaba entonces la periodista, que recibía como respuesta: "Yo en principio estoy muy bien, muy tranquila, no lo necesito".

"Ya no tienen nada más que inventarse. Me río de eso porque no hay nada se pueda sacar porque no existe esa historia", insistía Paola, que ha revelado de paso que ese viaje a Ibiza del que Silvia Taulés habla ocurrió, pero que estuvo acompañada únicamente por un grupo de amigos: "Somos un grupo grande, pero no puede haber nada porque no he encontrado a nadie especial".