El susto de Yoli con su hija en una piscina: "Se ha empezado a hundir y he saltado con lo puesto"

Yolanda Claramonte, más conocida por todos como Yoli , ha pasado por un terrible susto con su hija Jimena . La que fuera concursante de ' Gran Hermano 15 ' ha tenido un fin de semana de celebración por los 35 años de su marido Jorge Moreno. Sin embargo, un hecho casi lo empaña todo al presenciar cómo su hija pequeña casi se ahoga en piscina . Un episodio tremendo que la influencer ha contado y que no se lo desea a ningún padre.

Que no hay que perder de vista a los niños y más en una piscina es una realidad que Yoli ha experimentado en su propia piel. Tras pasar por el mal trago y reaccionar instintivamente , lo siguiente que ha hecho la influencer ha sido desahogarse con sus seguidores y contarles el miedo que ha pasado por un momento.

La situación para ellas ha acabado bien afortunadamente, pero la influencer ha sentido pánico al ver cómo un momento puede ser crucial y que no hay que confiarse. "No hay que perder de vista ni un segundo a los niños en las piscinas. He acabado en el agua con ropa", ha expresado Yoli del terrible momento que ha vivido.