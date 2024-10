La pieza clave del último look premamá de Alejandra Rubio cuesta solo 37,99 euros

Alejandra Rubio triunfa con su último look premamá, cuya pieza estrella es low-cost y tiene un precio de tan solo 37,99 euros. Como hiciera desde que se le empezase a notar la barriguita, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha vuelto a presumir de las curvas de su embarazo. El otoñal outfit que la hija de Terelu Campos ha querido compartir en sus redes sociales no ha pasado desapercibido para sus seguidores, que rápidamente han aplaudido su apuesta.

El estilismo de la novia de Carlo Costanzia es muy fácil de clonar y está compuesto por prendas de ropa completamente antagónicas y contrapuestas. Para conseguirlo, basta con un pantalón de traje y raya diplomática y un jersey estampado. Precisamente esta prenda, que podría ser considerada como uggly sweater, es con la que Alejandra consigue hacer especial un look que, a priori, era un básico.

La nuera de Mar Flores siempre ha tenido un estilo muy particular. Por ello, para completar y rematar su look, no duda en apostar por un bolso que rompe por completo con su estilismo. Con su bolso, con solapa y estampado de cuadros blanco y negro, Alejandra consigue regresar a esos orígenes 'emo' que tenía en su adolescencia y primeros años de su vida adulta. Su cinturón ancho con tachuelas (tendencia que vuelve con fuerza esta temporada), también consigue evocar a esa época.