La reflexión de Jorge Javier Vázquez tras la narración de Isa Pantoja del episodio del ginecólogo

Al presentador de 'Gran Hermano' ese episodio le ha recordado a otro que narró el hermano de Isa Pi en 'Cantora: la herencia envenenada' , que fue que su madre se negó a que entrara a un centro de rehabilitación para tratar sus adiciones porque no quería que se hicieran público este problema. "Siempre el miedo al qué dirán. A la mirada ajena. Lorca y ‘La casa de Bernarda Alba’ en estado puro. La sociedad no podía saber que Pantoja tenía un hijo enfermo y que su hija, llegado el momento, no se iba a casar virgen", ha escrito el comunicador en su blog.

También está convencido de que Isa ha guardado silencio sobre otros capítulos igual de complicados de su vida: "Entiendo que para proteger a su madre, una mujer que ya no me produce ningún tipo de sentimiento. En los últimos años intenté que me diera pena pero no he insistido mucho en el tema porque me he dado cuenta de que es una tarea infructuosa. Isabel Pantoja es víctima de su soberbia, de su nula empatía y de una megalomanía exacerbada".