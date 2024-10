José María Almoguera reacciona a la nueva ilusión de su ex, Paola Olmedo

El pasado fin de semana, la periodista Silvia Taulés destapó en 'Fiesta' que Paola Olmedo, exmujer de José María Almoguera, había iniciado un romance con un chico anónimo con el que había estado de vacaciones en Ibiza en septiembre. La colaboradora también aseguró que estaba convencida de que la exnuera de Carmen Borrego lo iba a negar todo y que no podía asegurar que esa relación siguiera en la actualidad, pero que sí tenía la certeza de que habían estado juntos en la isla pitiusa hacía tan solo unas semanas.

"Ella le llamaba 'cari', se fueron a solas a Ibiza y no era como amigos", aseguró la también colaboradora de 'TardeAR', a la que Paola desmintió ante las cámaras de 'Europa Press' tan solo un día después. Entre risas, la empresaria aseguró que 'cari' es el apelativo que le da a su mejor amiga, que se fue a Ibiza con un grupo de amigos y que no había encontrado a nadie especial. Y ahora ha sido su exmarido el que se ha pronunciado sobre esta información de Silvia Taulés.

Lo ha hecho también ante una reportera de 'Europa Press', que le ha preguntado su opinión por este supuesto romance de su exmujer, que fue la que acabó con su relación la pasada primavera. "¿Ah, sí? No me había enterado, pero me alegro", ha contestado él, que ante la insistencia de la periodista reiteraba que se alegra por la felicidad "de todo el mundo" y que "siempre" le deseará lo mejor porque es madre de su hijo.