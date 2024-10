Gracias a lo que le ha contado a sus 'followers', sabemos que fue ella la que decidió romper la relación porque sentía que no había recibido la atención que merecía y que había tenido que enfrentarse sola a momentos tan duros como un aborto . Ahora, la influencer ha vuelto a hablar del tema y ha revelado cuáles son sus sentimientos por el padre de su hijo , si cree en las segundas oportunidades y qué opina de la canción que su ex le ha dedicado.

"Pero eso no significa nada", que no ha querido que por estas palabras sus seguidores piensen que está meditando darle una segunda oportunidad a Javy. Es más, ha asegurado que en su caso no cree en las segundas oportunidades porque sus rupturas no han sido buenas nunca y, al retomar sus relaciones pasadas, se ha arrepentido.