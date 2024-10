Violeta Mangriñán revela qué le dijo Carlos Lozano detrás de cámaras tras sus enfrentamientos

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' protagonizó grandes discusiones con Carlos Lozano en 'Supervivientes'

Violeta Mangriñán ha recordado estos episodios en su entrevista en 'A solas', el podcast de Vicky Martín Berrocal

La dueña de Maison Matcha ha confesado por primera vez qué le decía el ex de Mónica Hoyos fuera de cámaras

Violeta Mangriñán y Carlos Lozano protagonizaron fuertes discusiones en 'Supervivientes 2019', edición en la que coincidieron con Isabel Pantoja y que terminó ganando Omar Montes. "Friki carpetista" o "miserable" fueron algunos de los calificativos que el ex de Mónica Hoyos le dedicó a la novia de Fabio Colloricchio, que entraba en cólera cada vez que interaccionaba con el presentador. Ahora, ha recordado esos enfrentamientos en 'A solas', el podcast de Vicky Martín Berrocal.

Lo ha hecho a raíz de rememorar su paso por la televisión, de la que se alejó porque le daba "más dolores de cabeza que alegrías", aunque ha aclarado que le encanta el medio, que todo lo que se vio de ella fue real porque se considera una persona sin dobleces y que no descarta volver a participar en algún proyecto televisivo en el futuro: "Me ofrecen realities todos los años, gracias a Dios suena el teléfono y me ofrecen cosas, y decir que no también conlleva unas cosas...".

"Pero yo tenía muy claro que no quería mostrarme tan vulnerable, porque cuando te metes en un reality das tu mejor y tu peor versión [...] Meterte en un reality con 23 años, sin comer, con gente que ya tiene un bagaje televisivo y que es experta en el conflicto y en provocar, pues claro tú si eres una tía que no se deja pisar... ¡Eso es un cóctel molotov! Y es que, además, yo no sabía separar, yo peleaba con Carlos Lozano, que es un tío que lleva toda la puñetera en televisión y que desquicia a todo el mundo con el que se cruza y hace de ello un show, pero es que el tío te saca de quicio y te hace llorar y cuando se apagan las luces se acerca y te dice: 'Venga, cariño, si no pasa nada'", ha relato Violeta.

