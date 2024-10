Makoke habla del requisito que pide a su novio Gonzalo para casarse con él

No es que la tertuliana sea especialmente exigente y que descarte esta posibilidad. Todo lo contrario. Makoke está tan enamorada y radiante que no tiene ningún problema en gritar a los cuatro vientos que ella sí que se ve pasando por el altar con su novio . Pero sí que pone una condición a Gonzalo que ha hecho público a los periodistas de Europa Press cuando le han preguntado por sus planes futuros .

La ocasión de recibir el ramo de la novia no se ha pasado por alto. ¿Se volvería Makoke a casar? "Una boda siempre es algo bonito, bueno y maravilloso... ¿Por qué no? No lo descarto. Todo se andará, todo se verá", ha aclarado, aunque tiene una cosa muy clara al respecto. Un requisito indispensable para casarse de nuevo y del que no va a renunciar.