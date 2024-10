Anabel Pantoja, al borde del llanto tras ser evacuada en grúa a pocos días de dar a luz: "Me he asustado"

La influencer y colaboradora televisiva ha agradecido los mensajes de preocupación que ha recibido tras mostrar las imágenes. En sus stories de Instagram ha relatado que lo que les ha pasado no ha sido grave, pero sí que se han preocupado porque les ha pasado en plena autopista. " Se ha caído una parte de debajo del coche. Me he asustado . El ruido. No nos han atendido en tres talleres. Ha sido todo un caos", ha sido parte de su relato.

"Estoy en la recta final y lo que me frustra un poco es que estoy muy torpe. No estoy tan ágil como hace un mes. Me cuesta mucho conducir, se me hinchan los pies. Me siento dependiente y no me gusta estar sola. Estoy todo el día pidiendo favores a David, favores a mis amigos y eso me hace sentirme mal", ha confesado Anabel de cómo se está sintiendo.