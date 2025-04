"La niña que grabó el vídeo no quería denunciar, por eso decidimos hacerlo nosotras. Nos fuimos a la guardería para avisar a las familias de lo que estaba sucediendo y que los niños no entrasen ", ha relatado Coral cuando le henos preguntado por cómo sucedió todo.

"No sabíamos qué pasaría, pero estaba claro que viendo estar imágenes tenía que pasar algo. No queríamos meterlas en la cárcel ni nada así, solo evitar que los niños entrasen en esa guardería. Aún así están en la calle y no es suficiente. Es algo muy grave lo que han hecho y no pueden estar sentadas en los sofás de sus casas", ha protestado.