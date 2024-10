Laura Matamoros se refugia en Marta Castro tras salir a la luz la relación de su ex, Antonio Revilla, e Hiba Abouk

Laura, que por el momento no ha querido dar detalles sobre su ruptura con el nieto del fundador de Chorizos Revilla, ha tenido un encuentro con su amiga para charlar de lo sucedido . Su idea en un primer momento era la de haber quedado hace unos días, sin embargo, por motivos relacionados con su agenda, esto no pudo ser.

Marta Castro reaccionaba con asombro tras enterarse de que Antonio Revilla podría estar conociendo a Hiba Abouk tras romper con Laura. Esta noticia pilló completamente fuera de juego a la madrileña. "¿Cómo? ¿su ex? No tenía ni idea. No la he visto, había quedado con ella el lunes, pero al final no pude quedar con ella", decía a los micros de Europa Press sin salir de su estupor mientras dejaba clara su intención de quedar con Laura para enterarse de todo lo que ha pasado entre ella y Antonio.