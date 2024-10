Ahora, tras pasar unos meses e ir adaptándose a esta nueva etapa , el influencer está siendo consciente de muchas cosas. Y, a partir de la afirmación de esta seguidora, Manu Lombardo ha hecho una reflexión acerca de cómo realmente está en la actualidad. "¿Estoy viviendo uno de mis mejores momentos? Probablemente, no . ¿Ahora mismo tengo la vida que me gustaría? Tampoco. Por supuesto que no", han sido sus rotundas respuestas.

Sin embargo, con esta confesión Manu ha querido dar un mensaje esperanzador. Una lección que él mismo está aprendiendo y que cree que es fundamental para poder seguir avanzando. "Aunque sea joven ya he vivido suficiente y la vida me ha enseñado que la felicidad no viene de fuera. No viene de algo ni de nadie. Nace de tu interior y de la forma que tú eliges ver el mundo que te rodea"