La influencer ha compartido el vídeo de su emoción a ver el positivo en su test de embarazo

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' cuenta que el "embrión no avanzó" y terminó sufriendo un aborto

La exconcursante de 'Gran Hermano' llora la pérdida del bebé que esperaba junto a Tony Spina

Marta Peñate ha sufrido un nuevo aborto. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha compartido ahora un vídeo en el que muestra el momento exacto en el que se entera de que está embarazada de Tony Spina, antes de que su embrión no avanzase y perdiese al bebé que estaba esperando. Pese al durísimo batacazo emocional que atraviesa, la presentadora y colaboradora de televisión quiere seguir intentando el embarazo que tanto ansía.

La colaboradora de los debates de 'Gran Hermano', de 33 años, natural de Las Palmas, se ha estrenado como presentadora de 'Los Mejos', el nuevo programa de mtmad, donde ha revelado en exclusiva que ha perdido al bebé que estaba esperando. Una noticia que contaba entre lágrimas, desahogándose por fin después de días de silencio y guardándose para sí misma todo esto que estaba viviendo - una decisión que tomó después de hacer pública su primera transferencia embrionaria-.

Marta Peñate consigue quedarse embarazada de Tony Spina

"Me conseguí quedar embarazada", pero "por cosas de la vida no ha seguido adelante", ha explicado la ganadora de 'Supervivientes All Stars'. Ahora, a través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera finalista de 'Supervivientes 2021' ha compartido un vídeo de cómo ha sido todo el proceso: desde que se sometió a la transferencia embrionaria, pasando por el momento en el que el test de embarazo dio positivo y por fin conseguía su sueño de quedarse embarazada, viviendo ese momento de felicidad absoluta para ella, hasta que perdió el bebé.

Me emocioné como nunca antes me había emocionado con nada

"Volví a hacerme una transferencia. Pasé de nuevo 10 días con altibajos, pero esta vez sin contárselo a nadie. Me dio positivo, tanto en orina como en sangre. Me emocioné como nunca antes me había emocionado con nada", ha contado la que fuera participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', que ha mostrado en vídeo esa alegría desbordante cuando vio el positivo en el test de embarazo. Un momento con el que Marta Peñate lleva años soñando y que vivió hace escasas semanas...

La influencer sufre un aborto y pierde el bebé que esperaba

Sin embargo, su ilusión se truncó cuando "el embrión no avanzaba" y terminó perdiendo al bebé. "Me desmoroné. Simplemente había acariciado lo que era conseguir por fin estar embarazada. Por lo menos ya sé que puedo conseguirlo y seguiré luchando. No me rindo. Lucharé", reconoce la creadora de contenido, que ha necesitado tiempo para recomponerse tras este doloroso varapalo emocional.

Y es que Marta Peñate celebró su embarazo con Tony Spina, y también con su familia. "Se lo conté a mi familia, les grabé... Y me siento que hasta les he dejado mal porque les hice llorar pensando que lo había conseguido y al final nada", expresa la que fuera concursante de 'Gran Hermano', que espera que dar visibilidad a su historia sirva para "muchas mujeres" que pasan por el mismo proceso que ella.