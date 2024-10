La presentadora ha compartido unos mensajes en los que carga contra las críticas que ha recibido por su cuerpo

Tania Llasera se ha enfrentado a duras críticas y ha mostrado lo expuesta que está a la gordofobia y enjuiciamientos crueles

No es la primera vez que Tania Llasera se tiene que enfrentar a la peor cara que ofrecen las redes sociales y el amparo del anonimato. La presentadora ha mostrado la dura realidad a la que tiene que hacer frente. Tras hacerle una entrevista 'El Mundo', la influencer ha compartido las duras críticas que se han sucedido sobre su físico, aprovechando esta oportunidad para verter su odio.

Comentarios que desprenden "gordofobia", tal como explica Tania Llasera y a los que ha respondido con un contundente mensaje. Una serie de comentarios negativos a los que ha querido poner fin y contra los que se ha rebelado. La presentadora se ha mostrado fuerte, aunque haya confesado que no se lo ponen fácil. Que con 45 años y 20 expuesta se ha trabajado mucho a sí misma para que esto no le afecte, aunque no siempre lo ha conseguido.

"Me sigue costando ver cómo hay gente tan amargada y llena de odio. Para que luego se diga que la gordofobia no existe; que nos la inventamos las gordas. He estado a ambos lados de la báscula y hay odio en cada esquina", ha comenzado explicando. El objeto de debate se ha centrado en que los haters no se creen a la presentadora. "Nos hace creer que es muy feliz siendo gorda porque no consigue el cuerpo que quisiera", "acomplejada", "la obesidad no es algo sano ni de lo que estar orgullosa", son algunos de los ejemplos de enjuiciamientos con los que tiene que lidiar a diario.

Unas palabras que han herido profundamente a la influencer y ha expresado su malestar mostrándolas abiertamente y dando una advertencia a todos. "Cuidado mi gente con la salud mental ajena. Barran su patio, que es el único que debería interesarles. Aquí seguiré defendiendo lo que me brote. El cuerpo de los demás no se comenta, y punto", ha puntualizado.

Las duras críticas que ha compartido Tania Llasera por el mero hecho de aparecer en una entrevista contenta han generado un gran revuelo y ha recibido el incondicional apoyo de los suyos. "Eres luz y contigo no pueden", "ojalá no se pudiera comentar en redes sociales sin foto propia y nombre real. Ya se cuidaría muy mucho la gente de lo que dice", "de gente dañina está llena el mundo entero", son algunos de los mensajes con los que ha sentido el apoyo.