Tony Spina le envía un mensaje a Marta Peñate tras contar que ha perdido el bebé que esperaban

Tras su regreso de Honduras después de participar en 'Supervivientes All Stars', la canaria se sometió a una nueva trasferencia embrionaria y esta vez sí consiguió quedarse embarazada . Pero poco después de alcanzar la felicidad por sentir que había cumplido su sueño, supo que el embrión no había llegado a término y que había perdido el bebé que esperaba. Un recuerdo que la ha emocionado hasta las lágrimas y que explica por qué ha estado tan desaparecida en las redes sociales durante los últimos días.

En esos días, en los que publicó mensajes en los que daba a entender que no estaba pasando por un buen momento, se especuló con la posibilidad de que estuviera en crisis con Tony Spina, algo que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desmintió tajantemente . Ahora ha sido el italiano el que ha confirmado que siguen tan unidos como siempre con un bonito mensaje en el que le muestra su apoyo incondicional tras este duro episodio que han vivido juntos.

Lo ha hecho a través de Instagram, en la zona de comentarios de la publicación en la que Marta ha mostrado el vídeo en el que se hacía el test de embarazo y le salía positivo y en el que confesaba que, pese a la pérdida no va a tirar la toalla porque está convencida de que conseguirá tener un hijo. "Me da mucha ternura ver este vídeo. Ver lo ilusionada que has estado viendo el positivo. Viendo que tanto esfuerzo por fin te daba tu merecida recompensa. Sabíamos que esto es una carrera de fondo y hemos estado muy cerca", le ha dicho Tony, que recuerda con mucho cariño esos días en los que pensaban que su sueño se había hecho realidad.