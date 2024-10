Las preocupantes imágenes de Sofía Suescun desde el hospital: "Odio dramatizar"

"Esta noche tenía un planazo de Halloween, pero ahora mismo solo me apetece quedarme en casa con los míos y pensar que mañana será otro día y saldrá el sol", concluye apenada Suescun. Y, a continuación, aportaba algún detalle más al respecto, dejando entrever que tiene la tensión bastante alta. "Esta tensión la he tenido durante un buen rato hasta que me ha bajado un poquito y me han dejado irme a casa", ha mostrado junto a una imagen en la que aparece tumbada en una camilla y con el tensiometro sujeto a su brazo. "En fin, no quería preocuparos esta mañana, pero ya estoy bien, así que ahora a descansar y recomponerme", añadía intentando calmar los ánimos.