Elena Rodríguez descubre el alto riesgo genético probado que tiene para el Trastorno del Espectro Autista

"Con el test genético no solo he visto la posibilidad de padecer Alzheimer cuando sea más mayor, sino que también he visto otras cosas que a mí me perturbaban, sobre todo de mi infancia y es bueno quitarse culpas", decía hace unos meses mientras respiraba aliviada tras entender "mil preguntas que tenía acerca de mí". "Por fin entendí muchas cosas" , ha dicho ahora tras revelar que tiene un gen mutado que aumenta el riesgo de autismo.

Estos síntomas los ha sufrido Elena desde su infancia. En 2022, mientras leía unas páginas de su viejo diario, la triatleta se sinceraba sobre estos problemas que siempre ha tenido, que tanto daño y problemas de adaptación a su entorno le causaron: "Siempre, o por lo menos desde que recuerdo, me he sentido inferior a los demás. En el colegio no me enteraba de nada, porque siempre estaba volando con la mente, me costaba mucho prestar atención y al final me quedaba dormida y encima me dejaban",