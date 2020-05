Elena se rompe al explicar los motivos de su falta de autoestima: "Me viene desde la infancia, crecí con ella"

Elena se rompe: "Todo lo que hay a nuestro alrededor nos va formando"

Elena se ha sincerado en la decimotercera gala de ‘Supervivientes 2020’ y ha explicado de dónde le viene su falta de autoestima. La concursante ha reconocido que es un problema que arrastra desde la infancia por las situaciones que le ha tocado vivir: “Una vocecilla que me dice que no puedo”.

Elena se abre en canal

La superviviente ha tenido una tensa discusión con Rocío Flores en ‘La Palapa’, donde ambas se han echado muchas cosas en cara. Rocío se ha quejado de la negatividad de Elena y la aludida ha explicado de dónde le viene este lastre.

“Tengo esa costumbre de pensar que no voy a llegar o no voy a poder hacer las pruebas. Tengo esa manía de decirme a mí misma que no puedo y lo digo en alto. Voy a intentar no volver a decirme eso jamás en mi vida, no tengo que gritarlo al aire”.

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si, con el corazón en la mano, confía en ella misma y Elena ha reconocido que no. “Es un trabajo que desde hace mucho tiempo tengo que estar haciendo continuamente porque siempre tengo una vocecilla que me dice que no puedo o que me voy a quedar sin comer (en las pruebas de recompensa)”.

Además, la concursante ha asegurado que se siente “patética” cuando sus compañeros le echan en cara su falta de seguridad y Jorge ha querido saber dónde nace toda esa poca confianza en sí misma.

“Crecí con ella, venimos al mundo siendo limpios en todo y al final todo lo que hay a nuestro alrededor nos va formando y va creando en nosotros lo que somos. A mí me viene desde mi infancia”.

Pero cuando el presentador ha preguntado el motivo, Elena ha preferido no entrar en detalles: “Es que antes me han dicho que voy de víctima y ni quiero que se vea eso de mí. Quiero que se vea a una mujer fuerte, una mujer sensible. No quiero hundirme en mi mierda de cosas que no vienen al caso”.