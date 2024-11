Elena Tablada sentencia a Javier Ungría y le reta a un cara a cara: "Poder quitar ya las caretas"

Elena Tablada no se ha quedado callada tras la entrevista concedida por su ex Javier Ungría en 'De Viernes' . La que fuera concursante de ' Bailando con las estrellas ' ha respondido indignada al exconcursante de 'Supervivientes'. La diseñadora ha sentenciado al exconcursante de 'Supervivientes' y le ha retado a un cara a cara para que se sepa finalmente toda la verdad.

Tras comparar su separación con la de Elena Tablada y David Bisba l y, apuntando a que hay "un patrón" que se repite en la forma de proceder de la influencer, esta ha estallado y dejado claro que su ex Javier Ungría, miente. Lo ha hecho directamente a las cámaras de Europa Press cuando estas le han preguntado por las duras declaraciones que el exconcursante de 'Supervivientes' concedía en su entrevista.

De lo que ha ido sabiendo porque ha reconocido que no vio la entrevista, Elena Tablada ha respondido sin filtros. "Es muy valiente sabiendo la verdad decir todo lo que ha dicho. Me parece poca decencia sentarte a hablar de una hija que ni siquiera es tuya", ha dicho ante lo que contó Javier Ungría de su hija Ella. No ha sido lo único que la diseñadora ha manifestado.