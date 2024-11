Naomi Asensi carga contra las empresas que no le han dejado posponer sus acuerdos publicitarios

Naomi Asensi , natural de Valencia , se ha mostrado devastada por la tragedia que ha sacudido a su tierra y tan pronto como pudo se desplazó desde Madrid a su querida terreta para ayudar a las víctimas de la DANA . En sus redes sociales, durante los últimos días, la ganadora de ' GH VIP ' se ha centrado en mostrar información relacionada con la pandemia y ha paralizado el contenido que suele hacer y no ha compartido ningún contenido promocional en Instagram .

Esta decisión de no publicitar nada ha partido de la propia exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que ha revelado que muchas marcas sí que la han entendido, pero que otras no lo han respetado y han roto sus acuerdos publicitarios con ella. La influencer ha compartido esta información con sus 372.000 seguidores, a los que les ha dicho que entiende que esto les sorprenda pero les ha confirmado que es cierto y que ha perdido dinero por esta situación.

También lo ha contado para darle las gracias a las marcas que sí que han entendido su situación: "Gracias a las marcas que han entendido que esta semana no me apetecía ni tenía cuerpo de subir contenido beauty y sobre todo las que me han dejado aplazar campañas porque al final vivo de esto y necesito dinero para vivir como cualquier persona".