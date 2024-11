Nagore Robles, desolada, explica entre lágrimas el motivo por el que ha cancelado su viaje a Valencia

La colaboradora de televisión no ha podido evitar ponerse a llorar al hablar de la razón por la que no ha podido poner rumbo a Valencia . La exconcursante y primera expulsada de la decimoprimera edición de 'Gran Hermano' está muy afectada a nivel psicológico por todo lo que está sucediendo en España, pero también por verse incapacitada a la hora de poder ayudar como ella pretendía .

Pero lo que ha terminado rematándole a nivel psicológico ha sido tener que cancelar su viaje a Valencia. "Iba a ir a Valencia. Ya había hablado con una empresa que me dejaba un par de furgonetas para echar un cable. Íbamos a ir Carla y yo, pero no me encuentro bien físicamente", ha expresado la que fuera concursante de 'Gran Hermano', que "ha cogido frío" y tiene "la garganta tomada". Además, "se me junta con el asma y me cuesta respirar".