Marta Peñate se derrumba al saber cuánto tiempo tiene que pasar para intentar quedarse embarazada

Marta Peñate confirmó hace unos días que sus médicos estaban en lo cierto cuando sospechaban que había vivido un embarazo ectópico , que es aquel que se produce cuando el embrión se implanta fuera del útero. Tras conocer la noticia, la exconcursante de ' Gran Hermano ' se quedó desolada porque ya sabía que había perdido al bebé que esperaba junto a Tony Spina, pero no esperaba una complicación más y es que, al quedarse embarazada fuera del útero, los médicos no encontraban el embrión .

Es por eso que anunció en 'Los mejos', el programa que presenta en mtmad y que se puede ver en Mitele, que tendría que acudir de nuevo al hospital para que le pusieran "un pinchazo de medicación" para que expulsase el embrión: "Es un medicamente muy fuerte y no quiero explicar mucho sobre esto pero las personas que han pasado por esto sabrán de qué se trata".

En el programa contó que sentía que estaba insensibilizada tras tantos meses intentando quedarse embarazada sin éxito, pero tras acudir al médico y saber que, tras expulsar el embrión, tendrá que esperar cinco meses para realizar un nuevo intento de fecundación in vitro para conseguir el embarazo se ha derrumbado. Así lo ha expresado en su canal de difusión de Instagram: "El pinchazo no dolió, duele más el corazón de pensar que ahora estoy cinco meses parada, sin volver a hacer otro intento de embarazo".

No obstante, pese a que ha reconocido que le ha invadido la tristeza al conocer este nuevo revés en su última visita médica, ha expresado que no se va a rendir y que va a seguir intentando quedarse embarazada con la mejor de las actitudes: "La verdad es que lo digo siempre: nada de esto será nunca más fuerte que yo. Me da la bajona, pero sigo adelante".