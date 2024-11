Carlos Lozano reaparece y aclara a qué se dedica actualmente y si tiene pareja

El exconcursante de 'GH VIP' ha reaparecido en un evento en Madrid y ha revelado dónde vive y a qué se dedica

Tras una etapa trabajando como presentador en Perú, Carlos Lozano regresó a España de la mano de Miriam Saavedra y se convirtió en concursante de realities. 'Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes' constituyeron su regreso a la televisión en España, pero después volvió a desaparecer de la pequeña pantalla y ahora, años después, ha reaparecido en un evento en Madrid y ha aclarado a qué se dedica actualmente y si tiene nueva novia.

"Yo estoy feliz, vivo en la sierra con mis ovejitas y mis gallinitas, que son mis animales de compañía. Me he hecho una casita en el campo y estoy allí muy contento", ha explicado el que un día fue presentador de 'Operación Triunfo', que no descarta romper ese "aislamiento" voluntario más pronto que tarde: "Volveré para últimos de año o para el que viene, yo creo que sí".

Aunque no ha revelado si con ese "volveré" hace alusión a la televisión o a algún proyecto relacionado con su faceta como comunicador o concursante de realities, que dejó de lado hace ya casi un lustro para vivir en la sierra de Madrid, donde disfruta de la tranquilidad y de la compañía de sus animales. En esa vida no contempla la posibilidad de enamorarse: "No estoy enamorado ni quiero, yo estoy así muy feliz. Soltero, ya pasé mis problemas y ahora estoy limpio y feliz. No tengo novia desde hace mucho tiempo".

Unas declaraciones con las que confirma que no ha vuelto a tener pareja desde su mediática ruptura con Miriam Saavedra, que sí rehízo su vida con un empresario alemán de 32 años por el que se ha mudado a Múnich a vivir. "El amor no se busca, el amor llega o no llega y si no llega pues que le den al amor. Yo no busco el amor, tengo amigos maravillosos y siempre tengo gente a mi lado, así que estoy muy feliz", ha declarado el presentador.

Entre las personas que tiene siempre cerca (aunque no sea físicamente) ha citado a su hija en común con Mónica Hoyos, Luna Lozano Hoyos, a la que está muy unido. La joven de 20 años se encuentra haciendo prácticas en la Comisión Europea en Bruselas para completar sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y su padre no puede estar más orgullosa de ella.