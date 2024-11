"Dicen que me llamo Adela [...] Es que cómo os gusta inventar por unos likes, ¿eh, pillines? ¡Qué traviesillos sois!", ha comentado la influencer en su vídeo, en el que no ha aclarado entonces por qué hay una concursante de ese certamen de belleza al que se presentó en 2010 que afirma que se hacía llamar Adela. "Maja, puedes haberlo cambiado en una renovación de DNI, eso no demuestra nada", ha comentado una usuaria de TikTok en su vídeo; un comentario que sintetiza lo que muchos piensan. No obstante, también hay quien cree que Adara no miente y que todo es "un rumor absurdo".