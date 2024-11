Carla Barber , exconcursante de ' Supervivientes ', es de esas influencers que prefiere no mostrar el rostro de sus hijos en común con Joseph Rodríguez, Bastian Segundo y Bosco , para preservar su intimidad pero que ve con buenos ojos compartir datos acerca de los pequeños, que tienen ahora dos y un año, respectivamente. La última vez que se ha lanzado a hablar de ellos ha sido en su entrevista en 'Better Podcast'.

En esa charla recordó que es ella quien los cría y mantiene, sin ningún tipo de ayuda por parte del padre de los niños , al que dejó en diciembre de 2022, cuando estaba embarazada de cuatro meses de Bosco y Bastian tenía seis meses. "Me equivoqué en la persona que escogí porque no estaba bien", confesaba la dueña de las Clínicas Barber, que quiere mostrarle a sus hijos a ser constantes y trabajadores, las dos cualidades que cree que definen su vida.

La influencer pasa todo el tiempo que puede fuera de su jornada laboral y de sus entrenamientos en el gimnasio con sus hijos, a los que conoce a la perfección y entre los que ha apreciado una notable diferencia , tal y como ha contado en el mencionado podcast: "Mi hijo mayor es lo más sensible y mi hijo pequeño va a su bola, entonces yo los veo y pienso que mi hijo mayor va a sufrir".

Una reflexión que la amiga de Violeta Mangriñán ha realizado a raíz de hablar sobre el hate que se recibe en las redes sociales cuando uno está tan expuesto como es su caso. Como ha apreciado que Bastian es más sensible, cree que ante las críticas sufriría mucho más de lo que lo hará su hermano pequeño o ella misma , que considera que es una persona que lidia muy bien con los comentarios negativos que recibe a diario.

"Si yo fuera una persona más sensible tendría que controlar la exposición en redes para que no se metieran tanto conmigo, pero es muy triste que tuviera que pasar eso", ha reflexionado la exnovia de Diego Matamoros que, como no le afectan tanto las críticas, va a seguir exponiendo su vida en redes al nivel que lo venía haciendo hasta ahora.