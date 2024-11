Ion Aramendi lanza un enigmático mensaje y su mujer María Amores reacciona: "Un secreto muy fuerte"

Ion Aramendi ha sembrado la duda con su última publicación en Instagram. El presentador de ' Reacción en cadena ' ha lanzado un enigmático mensaje al que su mujer María Amores ha reaccionado y que sido de lo más comentado entre sus seguidores. El presentador de ' Gran Hermano: El Debate ' no ha querido revelar de qué se trata exactamente, aunque sí ha descartado algo en medio de este debate.

Ante estas palabras del vasco que ha acompañado de una fotografía en la que se ve a su mujer hablándole al oído no han tardado en sucederse los comentarios con distintas hipótesis de lo que pueda ser. Los hay que se han lanzado a la piscina elaborando teorías: "Las campanadas las das tú", mientras que otros reclaman que no tarde mucho en revelar su "secreto". "No nos dejes así", "lo que sea que esté a la altura de lo que mereces", le ha dicho el presentador Antonio Hidalgo que se ha unido a este improvisado debate.