Terelu Campos manda un mensaje a Isa Pantoja por su embarazo: "Sufrí mucho en tu entrevista"

Terelu Campos también ha reaccionado a la noticia de la semana. La presentadora y colaboradora de televisión no ha dudado en mandarle un mensaje a Isa Pantoja por su embarazo . La hija de Isabel Pantoja está esperando su segundo hijo - el primero en común con Asraf Beno, su marido- y la madre de Alejandra Rubio ha querido dedicarle unas preciosas palabras después de compartir plató durante su complicada entrevista en '¡De Viernes!' .

La hija de María Teresa Campos vivió de cerca el sufrimiento de Isa Pantoja mientras marcaba un antes y un después en la relación con su madre por no haberse interesado por ella durante su ingreso hospitalario por una apendicitis que terminó complicándose más de la cuenta. Terelu Campos no pudo evitar emocionarse con Isa Pantoja, que no pudo reprimir las lágrimas al verbalizar durísimos episodios de su infancia.