Alma Bollo explica si ha podido perdonar a su padre, Chiquetete, y aclara qué va hacer con el apellido Cortés

Alma Bollo explica por qué no se ha quitado aún legalmente el apellido de su padre

La hija de Chiquetete aclara en qué punto se encuentra su relación con el cantante y si ha conseguido perdonarle

Alma Bollo, en exclusiva tras dar a luz: "Se me saltan las lágrimas hablando del parto, fue durísimo"

Alma Bollo, hija de Raquel Bollo y Chiquetete, decidió hace años abandonar su apellido paterno, al menos extraoficialmente, ya que en el ámbito legal continúa siendo Alma Cortés Bollo. La exconcursante de 'Supervivientes' creció sin tener prácticamente relación alguna con el cantante, al que durante años se ha visto incapaz de perdonar. En sus redes sociales, Alma mantiene sus dos apellidos, pero en la vida real utiliza solo el de su madre. Desde OUTDOOR hemos querido conocer el motivo, que ella misma nos cuenta en exclusiva.

La razón es simple: no puede. Desde Meta, la empresa a la que pertenece Instagram, no le aprueban el cambio de apellido. "He intentado muchas veces cambiar ese nombre. Me lo mandan a revisión, nunca me deja cambiarlo", nos cuenta.

"Me gustaría cambiarlo para que sea más fácil identificarme", dice señalando su nickname, Almacbcortés. "Como si me tengo que poner Alma Cortés solo, pero creo que a la hora de identificarme, sobre todo con mi trabajo, sería más fácil. Pero no me es posible", añade resignada dando a entender que no le importaría recuperar el apellido de su padre, Antonio José Cortés Pantoja.

En realidad, este tema no es algo que a Alma le preocupe especialmente: "Realmente lo llevo, que yo me considere o me haga llamar Alma Bollo… mis apellidos son Alma Cortés Bollo, el Cortés está". Eso sí, su intención continúa siendo la de cambiarse formalmente el apellido y la de abandonar para siempre el Cortés.

Sobre los trámites, de los que nos habla en el vídeo que acompaña este artículo, Alma ya se ha informado. Esta decisión también afectaría a sus hijos Jimena y Miguel, ambos registrados con el apellido Cortés.

Alma nació a finales de 1999, sus padres se separaron en 2003. Con Chiquetete, que "bajaba la cabeza" y se "cambiaba de acera" cuando se cruzaba con ella por Sevilla, apenas tuvo relación.

Eso, unido a los episodios que su madre denunció tiempo después marcaron la forma en la que Alma ha percibido siempre al cantante. Durante su paso por 'Supervivientes' y su famoso 'Puente de las emociones', la influencer reconoció no haber sido capaz de perdonarle todavía.

"Yo no consigo perdonar a esa persona. No consigo perdonar lo que le hizo pasar a mi madre, lo que le hizo pasar a mi hermano, ni lo que me hizo a mí", relataba mientras reconocía que todo aquello relacionado con el cantante de 'Esa cobardía' era algo que le "atormentaba" por las noches.

Ahora, tiempo después, y tras trabajar mucho en sus emociones la percepción de Alma ha cambiado. Mientras recuerda cómo fracasó tras intentar "sanar y olvidar, desde la distancia" y desde "un lugar tranquilo" que no le "atormentase", la sevillana se sincera y cuenta en exclusiva para este medio cómo se encuentra respecto a este tema y si ha conseguido cerrar y curar esa herida y ese dolor que durante tantos años ha sentido.

Créditos:

Fotografía: Adasat Barroso

Estilismo: Paco Anaya

Maquillaje y peluquería: Ángel Rodríguez

Vídeo: 4enraya Producciones

Producción: Equipo Outdoor