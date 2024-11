El vestido de novia de Zara de Noemí Salazar en los Premios Poder Femenino que querrás como segundo look en tu boda

Esta prenda, que Noemí Salazar ha llevado a una entrega de premios, no solo es perfecto para acudir a un evento, como bien ha demostrado la exintegrante de 'Los Gipsy Kings'; también es perfecto para una novia.

Aunque quizás no sea lo más apropiado para una ceremonia religiosa, este vestido de terciopelo y lentejuelas puede ser una opción ideal para el momento baile. Aunque no todas las novias están dispuestas a cambiar de vestido el día de su boda, cada vez son más las que siguen esta tendencia de cambio de look. En este sentido, como segundo vestido, creemos que es una opción ideal.