Álex Ghita carga contra Elena Rodríguez por sus declaraciones en su podcast con Adara Molinero

Al examigo de Carla Barber le ha sentado fatal que la madre de Adara, que ha estado tan presente en su relación y que ha visto cómo actuaban tanto uno como el otro , haya asegurado que él ha mentido al dar su versión sobre lo que vivió en ese noviazgo y en la ruptura: "Yo siempre he pensado que las madres están ahí para guiar, no para alimentar dramas innecesarios".

Un dardo directo a su exsuegra con el que ha mostrado su malestar. Pero no se ha quedado ahí y es que ha escrito un largo comunicado en el que también arremete contra Adara, a la que ha acusado de nuevo de no ser fiel a la realidad: "Me parece curioso cómo algunas prefieren construir un relato conjunto para justiciar cosas que no tienen sentido. En lugar de buscar culpables, quizá debería mirar hacia adentro y trabajar en sus problemas, que claramente no son nuevos".