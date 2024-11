La entrevista de Isa Pantoja en '¡De viernes!' despertó todo tipo de reacciones: hubo mucha gente que la apoyó y se puso de su lado, pero también hubo quien criticó haber contado esos episodios de su pasado. Su cuñada, Irene Rosales, defendió a Kiko Rivera por el episodio de la manguera, mientras que Raquel Bollo aseguró que no había contado toda la verdad, por lo que decidió dar un paso al frente y dar una entrevista el pasado viernes en el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta.

Declaraciones con las que quiso justificar la actitud de Isabel Pantoja, Kiko Rivera y el resto de los Pantoja con la mujer de Asraf Beno, que ha reaccionado a la entrevista de la que un día fue amiga íntima de su madre a través de un vídeo de TikTok. "No me he podido resistir", ha comentado en la descripción del vídeo en el que imita una de las frases más célebres de Belén Esteban.